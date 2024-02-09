деревня Булатово-1, деревня Булатово-1, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Булатово-1

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
763Булатова, д. вл.при р. Вытебети.431655293308
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
170. Булатово, деревня бывшая владельческая, при речках Вытебети и Ракитне, дворов 104, жителей 655

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
Булатова (деревня)10Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
78424Булатово-1деревня53°18'с.ш.35°27'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Ильинское сельское поселение
54657419116д Булатово-1деревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close