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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Терютино Муравьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Лидии Александровне Калачевой. 1867–1868 гг. // Гос. а Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Терютино Мурманской волости Мышкинского уезда Дмитрия Тимофеевича Мануилова в распространении прокламаций. 1905 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3610Терютино, д. вл.при рч. Поедаловке.451041519Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Терютино IV. Якутинское общество103014—13Мало-Ивановский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386328Терютинодеревня57°26'с.ш.38°06'в.д.O-37-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646440246д Терютинодеревня