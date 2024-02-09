деревня Терютино, деревня Терютино, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Терютино

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Терютино Муравьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Лидии Александровне Калачевой. 1867–1868 гг. // Гос. а Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Терютино Мурманской волости Мышкинского уезда Дмитрия Тимофеевича Мануилова в распространении прокламаций. 1905 г. // Гос. архив Ярославс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3610Терютино, д. вл.при рч. Поедаловке.451041519
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Муравьевская волость
д. Терютино IV. Якутинское общество10301413Мало-Ивановский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386328Терютинодеревня57°26'с.ш.38°06'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Головинское сельское поселение
78646440246д Терютинодеревня
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