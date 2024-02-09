деревня Поплевино, деревня Поплевино, Бухаловская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Поплевино

Бухаловская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об уклонении из православия в раскол крестьянской девицы дер. Поплевино Бухаловской волости Даниловского уезда Анны Дмитриевны Несмеловой. 1896–1897 гг. // Гос. архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1537Поплевино, д. вл.при колодцах.3321151832
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Бухаловская волость
д. ПоплевиноI. Общество № 1.251913Бухаловский приход
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