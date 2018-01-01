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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1283Исекеево (Верхний Чирчим, Шемалак), д. каз.при р. Чирчим-Кададе.361069233273Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
692. Исекеево (Вр. Чирчим, Ключище, Шмалак), деревня бывшая государственная, при речке Чирчиме, дворов 79, жителей 492, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48074Исикеевосело52°47'46°35'N-38-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56649412101с Исикеевосело