деревня Гиневичи, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Гиневичи

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Раковская волость
44. Гиневичи, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 108, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Раковская волость
Гиневичи, деревня17021244449

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Залесский сельсовет
д Гиневичи28

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Раковский сельсовет
д. Гиневичи33

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