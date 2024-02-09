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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело об учреждении надзора полицией над крестьянином Переславского уезда, Хмельниковской волости, деревни Воронкино, Михаилом Прохоровым Петуховым. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Воронкино Хмельниковской волости М. Ф. Горшкова с общества крестьян деревни Селезнево 22 руб. за пастьбу скота. 1899–1900 гг. Показать все
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Воронкина Хмельниковской волости Петухове Матвее Прохоровиче. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3893Воронкино, д. вл.при пруде.461437128153Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
Сц. Берешки. Д. Хмельники, Галовиники, Пылаево, Михальцево, Вехово Меньшино и Варонкино8Алекс. Алекс. Спиридов85717—
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
352. Воронкина, деревня бывшая владельческая, дворов 58, жителей 323, 5 ткц. свет.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4719Воронкино деревня35651197481
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384260Воронкинодеревня56°53'с.ш.38°16'в.д.O-37-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632452566д Воронкинодеревня