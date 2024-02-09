деревня Воронкино, деревня Воронкино, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Воронкино

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об учреждении надзора полицией над крестьянином Переславского уезда, Хмельниковской волости, деревни Воронкино, Михаилом Прохоровым Петуховым. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Воронкино Хмельниковской волости М. Ф. Горшкова с общества крестьян деревни Селезнево 22 руб. за пастьбу скота. 1899–1900 гг. Показать все
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Воронкина Хмельниковской волости Петухове Матвее Прохоровиче. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3893Воронкино, д. вл.при пруде.461437128153
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
Сц. Берешки. Д. Хмельники, Галовиники, Пылаево, Михальцево, Вехово Меньшино и Варонкино8Алекс. Алекс. Спиридов85717

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Хмельниковская волость
352. Воронкина, деревня бывшая владельческая, дворов 58, жителей 323, 5 ткц. свет.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Хмельниковская волость
4719Воронкино деревня35651197481

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
384260Воронкинодеревня56°53'с.ш.38°16'в.д.O-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение
78632452566д Воронкинодеревня
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