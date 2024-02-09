деревня Паникарово, деревня Паникарово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Паникарово

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению бывшего волостного старшины из крестьян дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда Вакхы Никитича Генералова об освобождении его от ареста. 1882 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда Вахтом Никитичем Генераловым за крестьянина дер. Ивакино Николая Ивановича Крутова в у Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда. 1876–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 971.
Дело по жалобе крестьянина деревни Поникарово Шулецкой волости Александра Михайлова Комелина на приговор односельных крестьян от 29 декабря 1915 г. о земле. 1916 г. // Го Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7576Поникарово, д. каз.при колодцах и прудах.146277288
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Шулецкая волость
425. Поникарово, деревня бывшая государственная, дворов 26, жителей 143, овчинный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Шулецкая волость
д. ПоникаровоV. Согильское общество851936Гуменцевский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385340Паникароводеревня57°11'с.ш.39°11'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
78606407271д Паникароводеревня
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