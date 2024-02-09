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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению бывшего волостного старшины из крестьян дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда Вакхы Никитича Генералова об освобождении его от ареста. 1882 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда Вахтом Никитичем Генераловым за крестьянина дер. Ивакино Николая Ивановича Крутова в у Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Поникарово Шулецкой волости Ростовского уезда. 1876–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 971.
Дело по жалобе крестьянина деревни Поникарово Шулецкой волости Александра Михайлова Комелина на приговор односельных крестьян от 29 декабря 1915 г. о земле. 1916 г. // Го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7576Поникарово, д. каз.при колодцах и прудах.146277288Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
425. Поникарово, деревня бывшая государственная, дворов 26, жителей 143, овчинный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПоникаровоV. Согильское общество851936—Гуменцевский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385340Паникароводеревня57°11'с.ш.39°11'в.д.O-37-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606407271д Паникароводеревня