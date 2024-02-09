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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губ. Угличского уезда Микляевской вол. дер. Нестерово. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2493.
Дело о крестьянине деревни Нестерово Микляевской волости Угличского уезда Иване Ермакове, обвиняемом в распространении слухов против местных властей. 1916 г. // Гос. архи Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Нестерово Микляевской волости Угличского уезда Ивана Максимовича Глазунова о неправильных действиях волостного старшины по продаже принадл Показать все
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего крестьянину Ивану Яковлевичу Кузнецову деревни Нестерово Микляевской волости Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9776Нестерово, д. каз.при рч. Кисьме.641843136147Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НестеровоII. Общество № 271061—65Димитриевский на Кистьме приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384248Нестероводеревня57°04'с.ш.38°36'в.д.O-37-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632452266д Нестероводеревня