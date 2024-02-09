село Хамитово, село Хамитово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Хамитово

Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
490Хамитова, д. башк.при рч. Каге.12323267362
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Абзелиловский район
525497Хамитовосело53°31'00"58°00'00"N-40-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Хамитовский сельсовет
80601443101с Хамитовосело
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