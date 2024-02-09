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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Касимово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3761.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Касимово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3764.
Дело о наделении землей гражданина с. Большое Касимово Сомовской волости Одоевского уезда Степана Лаврентьевича Новикова. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-6 Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
953. Касимово, сельцо бывшее владельческое, при речке Мезгее, дворов 96, жителей 669, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8416Большое Касимоводеревня53°49'с.ш.36°33'в.д.N-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70636475236д Большое Касимоводеревня