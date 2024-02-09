деревня Большое Касимово, деревня Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Большое Касимово

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Касимово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3761.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Касимово Сомовской вол. Одоевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3764.
Дело о наделении землей гражданина с. Большое Касимово Сомовской волости Одоевского уезда Степана Лаврентьевича Новикова. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-6 Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Сомовская волость
953. Касимово, сельцо бывшее владельческое, при речке Мезгее, дворов 96, жителей 669, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
8416Большое Касимоводеревня53°49'с.ш.36°33'в.д.N-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Южно-Одоевское сельское поселение
70636475236д Большое Касимоводеревня
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