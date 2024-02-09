посёлок Речка Мишиха, посёлок Речка Мишиха, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Речка Мишиха

Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Бурятии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Кабанский район
203282Речка Мишихапосёлок51°39'с.ш.105°32'в.д.M-48-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Кабанский муниципальный район, Танхойское сельское поселение
81624475111п Речка Мишихапоселок
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