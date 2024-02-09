село Зелёные Куриловцы, село Зелёные Куриловцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Зелёные Куриловцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Косиковецкая волость
1364. Зеленые Куриловцы, село бывшее владельческое, дворов 180, жителей 1349, церковь православная, питейный дом, вод. и конн. млнц.

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Косиковецкая волость
Куриловцы Зеленые3621698258

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26503Зелені Курилівціселоцентр сільської радир-н Новоушицькийсільрада Зеленокуриловецька
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