село Малая Ольшанка, село Малая Ольшанка, Київська область (на 2018) — Familio

Малая Ольшанка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Черкасская волость
423. Малая Ольшанка, село бывшее владельческое, дворов 197, жителей 1703, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Черкасская волость
Ольшаница малая село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10576Мала Вільшанкаселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Маловільшанська
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