деревня Филипинята, деревня Филипинята, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Филипинята

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Забрезская волость
Филиппиняты, д., жит. 327 (161 м. 169 ж.), дес. 335, у. гор. 42 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Листопады 13 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Забрезский сельсовет
д Филипинята113

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Городьковский сельсовет
д. Филипинята43
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