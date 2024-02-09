деревня Долгово, деревня Долгово, Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд (на 1916) — Familio

Долгово

Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4027Долгово, д. вл.при колодце.562892737
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Зиняковская волость
1007. Долгова, деревня бывшая владельческая, при реке Санде, дворов 11, жителей 50, овчинный завод, 2 сапожно-вал. зав.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Зиняково-Смольковская волость
д. Долгово6352295
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