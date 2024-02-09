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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об укреплении земли в личную собственность за крестьянином деревни Васильевской Митюковской волости Цветковым Степаном. 1911–1912 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5203Васильевская, д. вл.при колодцах.12462216279Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
804. Васильевская, деревня бывшая владельческая, дворов 23, жителей 136, часовня, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
22ВасильевскаяВасильевск.ИльинскийБеляева120541105118
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Васильевская 167деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: 82 км.Зимнее: 198 км. Летнее: 232 км.4748
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273428Васильевскаядеревня60°22'с.ш.40°53'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454103д Васильевскаядеревня