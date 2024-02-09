хутор Верхне-Журавский, хутор Верхне-Журавский, Нижне-Кундрюческая станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Верхне-Журавский

Нижне-Кундрюческая станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
538Верхне-Журавский.при балке Журавке.1267199219
Показать скан

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Нижне-Кундрюческая станица
666Верхне-Журавский хутор, Нижне-Кундрюческ. ст., на б. Журавка561900260270Хуторское правление, церковь, приходское училище1001212
1-й Донской округ, Семикаракорская станица
1431Журавлевское врем. поселок, в юрте Семикаракорской станицы, при балке Садковка439099Сотский756362
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close