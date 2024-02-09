село Новая Чигла, село Новая Чигла, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новая Чигла

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Боронин Павел Иванович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 38.
Жильцов Гавриил Матвеевич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 46.
Зотов Михаил Родионович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 52.
Козлова Анастасия Федоровна, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 63.
Кондратьевы Сергей Дмитриевич, Акулина Митрофановна, Михаил Сергеевич, Татьяна Яковлевна, Василий Сергеевич, Яков Сергеевич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 Показать все
Косяков Нил Петрович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 73.
Махинов Егор Александрович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 80.
Махинов Михаил Казьмич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 81.
Махинов Павел Афанасьевич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 82.
Махинов Семен Казьмич, Петров Иван Ильич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 83.
Неумейчев Федор Петрович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 84.
Орлов Николай Капитонович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 85.
Петров Гавриил Ильич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 89.
Пойминов Василий Гаврилович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 90.
Пойминова Клавдия Ивановна, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 91.
Путыкин Александр Петрович, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 95.
Смирнов Николай Дмитриевич, Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 99.
Солодов Николай Иванович Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 100.
Тупикин Владимир Григорьевич Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 106.
Черенков Алексей Егорович Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 112.
Черенков Алексей Егорович Ново-Чигольская волость, с. Новая Чигла. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р466. Опись 4. Дело 113.
Материалы /краткое описание, схематические чертежи, объяснительная записка и др. / по учету и оценке имущества и инвентаря советского хозяйства «Заря» при селе Новая Чигл Показать все
Дело о выделении земли крестьянину пос. Покровского Ново-Чигольской волости Кондратьеву И. И. /заявление, чертежи, выписки из протокола, доклад, переписка/. 1923–1926 гг. Показать все
Дело по иску гр. с. Новая Чигла Ново-Чигольской волости Беспаловой Марии Дмитриевны к Лелекову Василию Александровичу о разделе усадьбы. 1923 г. // Гос. архив Воронежской Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
687Новая Чигла (Новая Чиголка, Покровка, Новопокровское), с. вл.при рч. Чиголке.3333105042094230Церковь православная. Лечебница. Заводы: свекло-сахарный, овчарный и кирпичный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бобсровский уезд
С. Покровское, Новая Чиголка тож, с 2 поселками6Гр. Ник. Алекс. Кушелев-Безбородко5263101091
С. Покровское, Новая Чиголка тож, с 2 поселками6Гр. Ник. Алекс. Кушелев-Безбородко5263101091

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Ново-Чигольская волость
309. Покровское (Н. Чигла), село бывшее владельческое, при речке Чигле, дворов 1494, жителей 10.687, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православна Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Новочигольская волость
Новая Чигла (Тальская часть, Починская часть, Мышинская часть, Тарбеевская часть)4207селоТальского, Починского, Мышинского,Торбеевского.4504704334743021340029453191

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Ново-Чигольская волость
село Новая-Чигла

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
8626Новая Чигласело51°13'с.ш.40°29'в.д.M-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Новочигольское сельское поселение
20651460101с Новая Чигласело
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