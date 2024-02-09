деревня Нововасильевка, деревня Нововасильевка, Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Нововасильевка

Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3790Щегловка, д. вл.при рч. Лопузне.753182229241
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Девичевская волость
1129. Щегловка, деревня бывшая владельческая, при речке Лопузне, дворов 122, жителей 696, 3 лавки

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Литовинская волость
Нововасильевская (сл-да)23Брасовское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Навлинский район
66936Нововасильевкадеревня52°48'с.ш.34°40'в.д.N-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Навлинский муниципальный район, Щегловское сельское поселение
15638468131д Нововасильевкадеревня
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