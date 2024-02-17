деревня Подъельное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Подъельное

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодского губернского по крестьянским делам присуствтия о поступлении от от отставного квартирмейстера Кадниковского уезда Пельшемской вол. д. Подъел Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях дер. Подъельное Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Подъельное Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о заключении под стражу крестьянина Кучумова деревни Подъельное Пельшемской волости Кадниковского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4598Подъельное, д. разновед.при р. Содиме.323267478

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Филяево и Подъельное30Наст. Алек. Шлегель114741

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пельшемская волость
843. Подвельная, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 150, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
5624ПодъельноеКомаровск.Николаевский соборбывшие государственные3951011
57ПодъельноеКомаровск.Николаевский соборсобственники39103535
58ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборсобственники39101214
59ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборКичиной3971724
60ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборКуприяновой39214842

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Подъельное59795деревняРусские54120145265

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кадниковский сельсовет
Подельное (1 молочно-проп. п.)4148деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.6454

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35504Подъельноедеревня59°29'с.ш.40°23'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104181д Подъельноедеревня

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