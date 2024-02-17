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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодского губернского по крестьянским делам присуствтия о поступлении от от отставного квартирмейстера Кадниковского уезда Пельшемской вол. д. Подъел Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях дер. Подъельное Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Подъельное Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о заключении под стражу крестьянина Кучумова деревни Подъельное Пельшемской волости Кадниковского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4598Подъельное, д. разновед.при р. Содиме.323267478
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Филяево и Подъельное30Наст. Алек. Шлегель114741
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
843. Подвельная, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 150, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5624ПодъельноеКомаровск.Николаевский соборбывшие государственные3951011
57—ПодъельноеКомаровск.Николаевский соборсобственники39103535
58—ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборсобственники39101214
59—ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборКичиной3971724
60—ПодъельноеФиляевскоеНиколаевский соборКуприяновой39214842
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Подъельное59795деревняРусские54120145265
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Подельное (1 молочно-проп. п.)4148деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.6454
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35504Подъельноедеревня59°29'с.ш.40°23'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104181д Подъельноедеревня