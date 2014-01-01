село Лиси, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Лиси

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ლისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гардабанский район, Лисский сельсовет
село Лиси2248732

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ლისის თემი
ლისიLisiМужчин: 293. Женщин: 305. Всего: 598.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.