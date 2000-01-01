деревня Городня, Ястребинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Городня

Ястребинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отказе принять в сельское общество осужденного крестьянина д. Городня, Ястребинской волости, Ямбургского уезда, Я. Анисимова. 1892 г. // Центральный государственный ис Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Городня, Ястребинской волости, Ямбургского уезда, И. Власовым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Об исключении из сельского общества осужденного по суду крестьянина д. Городни, Ястребинской волости, Ямбургского уезда, Я. А. Анисимова. 1895 г. // Центральный государст Показать все
О выкупе земли крестьянином д. Городня Ястребинской волости Ямбургского уезда Василием Голубевым. 1902–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4946Городня, д. вл.при рч. Городенке.3030307891

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Ястребинская волость
Городня д.321 стан3294 участок17станция Веймарн.

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