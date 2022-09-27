деревня Овчинникова, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Овчинникова

Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3070Овчинникова (Средняя Тегень), д. каз.при рч. Тегенке.639359299

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Липчинская волость
Овчинникова д., при рч. Тегенке, на прос. дор.3216488267

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Слободо-Туринский район
95015Овчинниковадеревня57°29'с.ш.64°45'в.д.O-41-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, Слободо-Туринское сельское поселение
65639460136д Овчинниковадеревня

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