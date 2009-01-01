деревня Желивье, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Желивье

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Желивье25Андр. Осип. Климович180461

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Радомльская волость
545. Желивы, село бывшее владельческое, при речке Желивке, дворов 29, жителей 187, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Радомльская волость
8Село Желивьеторгов. тракт. ручьеЖеливсскому с. о. церковк. землп45125140Мошевского пр. 5910
51Фол. Желивьетрактеручьеинж. ех. В. П. Гриневичу, пр. 137Желивского пр. 5910

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Желивский сельсовет
д Желивье23

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Радомльский сельсовет
д. Желивье40

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