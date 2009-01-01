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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Желивье25Андр. Осип. Климович180461
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
545. Желивы, село бывшее владельческое, при речке Желивке, дворов 29, жителей 187, церковь православная, постоялый двор
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село Желивьеторгов. тракт. ручьеЖеливсскому с. о. церковк. землп45125140Мошевского пр. 5910
51Фол. Желивьетрактеручьеинж. ех. В. П. Гриневичу, пр. 137Желивского пр. 5910
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Желивье23
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Желивье40