агрогородок Кабаки, Берёзовский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Кабаки

Берёзовский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Малечская волость
408. Кабаки, деревня бывшая владельческая, дворов 51, жителей 624, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Малечская волость
КабакиДеревня82142228Береза
КабакиИмение5842229Береза

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Березовский район, Первомайский сельсовет
д Кабаки613

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Берёзовский район, Первомайский сельсовет
аг. Кабаки298

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