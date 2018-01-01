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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1136Ново-Александровка (Александровка, Борщевское), д. вл.при балке Чабанском Яре.214341102104
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Александровка (сельское общество)127347317664
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16569Новоолександрівкаселоцентр сільської радир-н Ананьївськийсільрада Новоолександрівська