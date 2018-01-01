село Новоалександровка, село Новоалександровка, Одеська область (на 2018) — Familio

Новоалександровка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1136Ново-Александровка (Александровка, Борщевское), д. вл.при балке Чабанском Яре.214341102104

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Николаевская 2-я волость
деревня Александровка (сельское общество)127347317664

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16569Новоолександрівкаселоцентр сільської радир-н Ананьївськийсільрада Новоолександрівська
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