посёлок Ясашная, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ясашная

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1922Ясашная (Есачина), дер.при рч. Синячихе.17020266567Часовня православная 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Синячихинская волость
2) в. Ясашенский, при р. СинячихеВерхне-Синячихинское общество153939Мастеровые посессионных заводовъПравославныеРусские17515
5) д. Ясашная, при р. Синячихе, шк. грам, зем. станц., распл.Ясашинское общество346351Бывшие государственныеПравославныеРусские17616

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
94234Ясашнаяпосёлок57°58'с.ш.61°25'в.д.O-41-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000381п Ясашнаяпоселок

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