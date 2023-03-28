деревня Обелкова, деревня Обелкова, Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Обелкова

Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе граждан дер. Абелково Щениковской вол. Андриана Васильевича Богачева о разделе. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Дело по административному присутствию по жалобе крестьянина Щениковской волости деревни Абелково Алексея Александрова Богачева об отобрании у него обществом 1/4 душевого Показать все
Дело о составлении крестьянами деревни Абелково Щениковской волости 26 апреля 1896 года приговора о снятии с крестьянина Каргина 1/2 душевого надела земли. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7384Обелкова, д. влпри колодцах.4530113040

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
472. Обелково, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 77, 2 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. АбелковоIV. Колчигинское общество52213Архангельский в Гарях приход
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