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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе граждан дер. Абелково Щениковской вол. Андриана Васильевича Богачева о разделе. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Дело по административному присутствию по жалобе крестьянина Щениковской волости деревни Абелково Алексея Александрова Богачева об отобрании у него обществом 1/4 душевого Показать все
Дело о составлении крестьянами деревни Абелково Щениковской волости 26 апреля 1896 года приговора о снятии с крестьянина Каргина 1/2 душевого надела земли. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7384Обелкова, д. влпри колодцах.4530113040
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
472. Обелково, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 77, 2 картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АбелковоIV. Колчигинское общество52213—Архангельский в Гарях приход