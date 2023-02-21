село Плахтиевка, село Плахтиевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Плахтиевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
257Плахтиевка (Курудора), с. каз.при рч. Курудоре.573921031958Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Плахтеевская волость
181. Плахтеевка (Куридура), село бывшее государственное, при балке Куридуре, дворов 420, жителей 2468, в. п. (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Плахтеевская волость
село Плахтеевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17503Плахтіївкаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Плахтіївська
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