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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
228Шадеево (Шедеево), сц. вл.при пруде.161533170173
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Сц. Щедеево23Дмит. Ник. Маслов144728
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
70. Б. Шадьево, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 405, часовня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шадеево деревня65366019723543218185ПодвязьеВетр. мельн., шерстобит.
Шадеево Петрова влад. усадьба6537—4610—185Подвязье
Шадеево Петрова лесная сторожка6538—145—185Подвязье
Шадеево Григоровой влад. усадьба6539—325—185Подвязье