сельцо Шадеево, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Шадеево

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
228Шадеево (Шедеево), сц. вл.при пруде.161533170173

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Сц. Щедеево23Дмит. Ник. Маслов144728

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Подвязьевская волость
70. Б. Шадьево, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 405, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Подвязьевская волость
Шадеево деревня65366019723543218185ПодвязьеВетр. мельн., шерстобит.
Шадеево Петрова влад. усадьба65374610185Подвязье
Шадеево Петрова лесная сторожка6538145185Подвязье
Шадеево Григоровой влад. усадьба6539325185Подвязье

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