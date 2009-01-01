Населенное место

Ольшево, им. (Хоминского), спл. р. Ольшево, жит. 35 (18 м. 17 ж.), дес. 3700, у. гор. 24 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Лынтупы 12 в.