деревня Красильниково, деревня Красильниково, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Красильниково

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
577Красильниково (Гатка), д. каз.при рч. Нугре.19½11½28103108

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
Красильникова (деревня)19Город Болхов
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