село Воскресенское, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Воскресенское

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
557Воскресенское (Верхние Кочуры, Верхнее Голицыно, Ляпуновка), с. вл.при рч. Кочуре.25685345377Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кочуровская волость
172. Воскресенское (Липуновка, Голицыно), село бывшее владельческое, при речке Кочуре, дворов 124, жителей 781, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кочуровская волость
Воскресенское, Голицино, Литуново тож село581при р. Кочуре99315349664260256с. КочурыЦерк. дер., шк. грам., 3 ветр. мельн
Мельница кр. Илюхина582при выгоге с. Воскресенскаго11260256с. Кочуры

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