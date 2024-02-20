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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
557Воскресенское (Верхние Кочуры, Верхнее Голицыно, Ляпуновка), с. вл.при рч. Кочуре.25685345377Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Воскресенское (Липуновка, Голицыно), село бывшее владельческое, при речке Кочуре, дворов 124, жителей 781, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Воскресенское, Голицино, Литуново тож село581при р. Кочуре99315349664260256с. КочурыЦерк. дер., шк. грам., 3 ветр. мельн
Мельница кр. Илюхина582при выгоге с. Воскресенскаго—1—1260256с. Кочуры