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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1114Эйгенфельд (Новый Нумер), колон. нем. вед. попечит. комит.при балке Малом Уклюке.235543239181Церковь лютеранская 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
402. Эйгенфельд, колония немцев, при овраге, дворов 46, жителей 650, волостное правление (уездный город в 25 верстах), школа. В 8 верстах — почтовая станция. В 15 верстах Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Эйгенфельд72122368951318431716355929
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9234Полянівкаселоцентр сільської радир-н Мелітопольськийсільрада Полянівська