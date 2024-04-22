починок На устье речки Кущеры, починок На устье речки Кущеры, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1859) — Familio

На устье речки Кущеры

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1113На устье речки Кущеры (Евсеики), поч.при устье рч. Кущера.1262971723
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