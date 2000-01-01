деревня Зеленка, Устюжский уезд, Вологодская губерния (на 1859) — Familio

Зеленка

Устюжский уезд, Вологодская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о рассрочке выкупного долга крестьянам дер. Зеленки Папуловской волости. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7135.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11890Зеленка, д. каз.при колодце.103243810

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