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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1618Большое Покровское (Молчаны), сц. вл.при рч. Малой Верейке.71820177173Конский завод.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Д. Большая Покровская, Молчаны тож29Ник. Мих. Рябов1254824
Д. Большая Покровская, Молчаны тож29Ник. Мих. Рябов1254824
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Большая Покровка (Рябовка).1890сельцоБольшепокровск.52387