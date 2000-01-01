сельцо Большое Покровское, сельцо Большое Покровское, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Большое Покровское

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1618Большое Покровское (Молчаны), сц. вл.при рч. Малой Верейке.71820177173Конский завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Д. Большая Покровская, Молчаны тож29Ник. Мих. Рябов1254824
Д. Большая Покровская, Молчаны тож29Ник. Мих. Рябов1254824

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
Большая Покровка (Рябовка).1890сельцоБольшепокровск.52387
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close