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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина дер. Тухани Солецкой вол. Новоладожского уезда Федора Герасимова и других об изъятии надела земли у крестьянки Ольги Шмаковой как не имеющей пр Показать все
Об отводе надельной земли общества крестьян д. Пухань Солецкой волости Новоладожского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Туханы Солецкой волости Новоладожского у. 1915 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Архангельской губернии, приобретенной в деревне Тухани Солецкой волости. 1915 г. // Центральный государственный истори Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2798Тухани, д. каз.при р. Волхове.8181155157
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тухань д.801 стан445 участок7город Новая гадога.