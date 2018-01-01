село Лазорки, село Лазорки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лазорки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2813Лазорки, с. вл. и казач.при рч. Слепороде.2714135466459Церковь православная 1. Ярмарок 2. Селитренные бурты.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Лазорская волость
591. Лазорки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Слепороде, дворов 101, жителей 600, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь правосл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Лазорская волость
1.0Лазорки селоЛазорское козаков276749152195163358
1.0Лазорки селоПавловское крестьян собственников277

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Лазорская волость
село Лазорки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18973Лазіркиселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Лазірківська
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