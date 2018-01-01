- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2813Лазорки, с. вл. и казач.при рч. Слепороде.2714135466459Церковь православная 1. Ярмарок 2. Селитренные бурты.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
591. Лазорки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Слепороде, дворов 101, жителей 600, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь правосл Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Лазорки селоЛазорское козаков—276749—152195163358
1.0Лазорки селоПавловское крестьян собственников—277
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Лазорки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18973Лазіркиселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Лазірківська