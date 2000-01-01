деревня Нечаевка, Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Нечаевка

Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
294Нечаевка, д. вл.при рч. Малой Сарке.1820267475

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Алатырская волость
6Иваньковская (Нечаевка), дер., при р. Суре; н. р.15015308489
Алатырский уезд, Ждамировская волость
182Нечаевка, дер., при рч. Малой Сарке; н. р.1401859112125

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