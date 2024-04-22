погост Павлов, погост Павлов, Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Павлов

Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Добручинская волость
Павлов погост201 стан3041 участок29почтовое отделение Добручи.
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