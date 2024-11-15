Населенное место

Субачи, ок. (Лемкевичей), р. Жолудянка, жит. 25 (17 м. 8 ж.), дес. 69½, у. гор. 40 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Неман 30 в.