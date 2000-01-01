село Горешни Млины, село Горешни Млины, Кобелякская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Горешни Млины

Кобелякская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1463Горешни Млины (Горешные Млины), с. вл.при р. Ворскле.31132113114Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кобелякская волость
292. Горешние Млины, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 16, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Кобелякская волость
16.0Горишние Млины село 1-я частьГоришнянское441412
16.0Горишние Млины село 2-я частьГоришнянское44512
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