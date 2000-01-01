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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1463Горешни Млины (Горешные Млины), с. вл.при р. Ворскле.31132113114Церковь православная 1. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
292. Горешние Млины, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 16, жителей 110, церковь православная
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
16.0Горишние Млины село 1-я частьГоришнянское4414—12
16.0Горишние Млины село 2-я частьГоришнянское445—12