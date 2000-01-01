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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1060Княжое (Пески), с. каз.при заливе р. Оскола.1733124060Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
548. Княжое (Пески), село бывшее государственное, при реке Осколе, дворов 35, жителей 185, церковь православная, школа
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Княжое (Пески)7801селоКняжевскаго31192