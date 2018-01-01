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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1112Усть-Грязнуха (Гебель), колон. нем.при рч. Грязнухе.4462157795821Церковь римско-католическая 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 2. Мельниц 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
526. Усть-Грязнуха (Гебель), селение колонистов, при реке Иловле и речке Грязнухе, дворов 204, жителей 2074, церковь католическая, школа, почтовая станция, лавка, 5 ветря Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14221Усть-Грязнухасело50°28,0' с.ш.45°26,0' в.д.M-38-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18618456101с Усть-Грязнухасело