деревня Васютино, деревня Васютино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Васютино

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4656Васютино, д. вл.при р. Ракитне и Осуге.3333156458

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Артемовская волость
6Васютино310.02

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
178743Васютинодеревня56°01'00"34°15'00"O-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Караваевское сельское поселение
66646425114д Васютинодеревня
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