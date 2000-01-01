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Казаровские

Бухарская волость, Тюменский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3167Казаровские, юр. инор.при оз. Кугалыкуль.45448145121Мечеть 1. Волостное правление.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Бухарская волость
Казаровския т. юр;, при оз. Колыме, на прос. дор.266661651 мечеть
Тюменский уезд , Кашегальская волость
Казаровския т. юр., при оз. Подувальном, на зем. тр. (См. № 3915)171
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