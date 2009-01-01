- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Демьянки, деревня бывшая владельческая, при реке Инуте, дворов 138, жителей 753, винокуренный завод, 2 ветряные мельницы, постоялый двор
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Дер. Демянкипроселочнойр. ИпутиДемяновск. с. об. 195625626Вылевского пр. 16040
19Им. Демянкипроселочнойр. ИпутиД. тайн. сов. Н. Н. Герарду, прав. 1810Вылевского пр. 16141
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Демьянки7
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Демьянки8