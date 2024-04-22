село Александровка 1-я, село Александровка 1-я, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Александровка 1-я

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
679Александровка, д. вл.при рч. Малой Алабушке.393365283296

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Павлодарская волость
239. Александровка, деревня бывшая владельческая, при речке Алабушке, дворов 107, жителей 629

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Малая-Грибановская волость
село Александровка«Алешков.» п.-т. отд.358

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
290036Александровка 1-ясело51°39'42°07'M-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Павлодарский сельсовет
68644460106с Александровка 1-ясело
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