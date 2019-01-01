деревня Велеши, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Велеши

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земельные планы Лужского уезда Городенской волости дер. Валеши. 1860 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 127.
Земельные планы Лужского уезда Городенской волости дер. Валеши. 1876 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 128.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1922Велеши, д. вл.при пруде и колодце.3030112937

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городенская волость
Велеши д.332 стан3382 участок33город Луга.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312451Велешидеревня58°37'00"30°17'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402146д Велешидеревня

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